Rząd zohydza UE za państwową kasę. Twórcy nagonki są albo ślepi, albo głupi [OPINIA]

I, co ważne, nie jest to haracz, który biorą dla siebie unijni decydenci od Polski. Rząd (mówmy wprost: to kampania rządowa) "zapomina" wspomnieć, że Skarb Państwa zarabia na sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W 2021 r. było to ponad 25 miliardów złotych. Pieniądze te powinny zostać przeznaczone na rozpoczęcie transformacji energetycznej z prawdziwego znaczenia. W Polsce w istotnej mierze są przejadane. Pośrednio z nich finansuje się kolejne emerytury, dopłaty antyinflacyjne itd. Nie gonimy energetycznie rozwiniętych państw Europy, lecz tracimy do nich coraz więcej. Jesteśmy w ogonie.