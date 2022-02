PiS bez szans na trzecią kadencję? Opozycja poprawia notowania

Opozycja miałaby większość w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się teraz, to PiS uzyskałby 186 mandatów w Sejmie, co nie daje samodzielnej większości. Nie miałby jej nawet we współpracy z Konfederacją, która miałaby 25 mandatów. Daje to łącznie 211, a do większości w Sejmie potrzeba 231.