Senator Jackowski zostanie wyrzucony z klubu Prawa i Sprawiedliwości? "Dobre serce PiS-u jest ogromne, ale nie nieograniczone"

Dodał, że "nie zdziwiłby się", gdyby nieoficjalne wciąż doniesienia w sprawie Jackowskiego się potwierdziły. - Jest sporo przesłanek do tego żeby uznać, że pan senator, chociaż sam może nie wykonał tego formalnego ruchu, to jednak dojrzał do rozstania z formacją, z którą najwyraźniej coraz mniej się zgadza - powiedział Fogiel.