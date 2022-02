Dymisja w rządzie Morawieckiego. "Kowal zawinił, cygana powiesili"

Borys Budka na antenie TVN24 przekonywał, że Tadeusz Kościński stał się kozłem ofiarnym nieudanego wprowadzenia Polskiego Ładu. - Ten rząd to jedno wielkie niedociągnięcie. To są ludzie, którzy nie potrafią wprowadzić żadnego dobrego rozwiązania. Widzieliśmy to choćby w kwestii pandemii. Gdyby premier Morawiecki posłuchał przynajmniej połowy poprawek opozycji, to nie byłoby takiego zamieszania z Polskim Ładem. Gdy okazało się, że program jest wielkim nieładem, znaleźli winnego, ale wszyscy wiedzą, że za ten projekt odpowiadał sam Morawiecki - przekonywał Budka.