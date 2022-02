Jan Maria Jackowski ma zostać usunięty z klubu PiS za "sprzeczności ze stanowiskiem"

– Decyzję na ten temat musi podjąć prezydium klubu, ale się nie zdziwię. Jest sporo przesłanek, pan senator dojrzał do rozstania i najwyraźniej coraz mniej się zgadza z PiS. W klubie jest pluralizm i miejsce na dyskusję, ale jak ktoś ma w 9 na 10 przypadków odrębne zdanie to nie jest już może kwestią pluralizmu. Jeśli tej wspólnoty brakuje to trzeba zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem razem – powiedział Radosław Fogiel zapytany na antenie Polsat News o nieoficjalną informację o wyrzuceniu senatora Jackowskiego z klubu PiS.