Tusk ma konflikt z Trzaskowskim? Odpowiedź nie pozostawia złudzeń

- Jeżeli do wyborów jest półtora roku, to naturalnym jest, że po stronie opozycji jest trochę konkurencji. Mamy inne zapatrywanie co do tego, czy powinna być jedna lista, czy dwie listy. Jestem absolutnie przekonany, że przed wyborami dojdzie jednak do porozumienia między Koalicją Obywatelską, ruchem Hołowni, PSL a politykami Lewicy - powiedział polityk i dodał, że każda z tych formacji ma świadomość o trudzie związanym z samodzielnym rządzeniem.