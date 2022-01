Fajerwerki na finale WOŚP. Trzaskowski zapewnia: Nie wiedzieliśmy o tym

- Nie wiedzieliśmy o tym, że będą fajerwerki. Dwa lata temu udało się to zrobić efektami świetlnymi. Kiedy słyszeliśmy zapewniania, że będzie to redukowane, to tego się spodziewaliśmy. Najważniejsze jest to, że Jurek Owsiak jak zwykle wyciąga wnioski i mówi jasno, że w przyszłym roku tego typu strzałów nie będzie. Ja chciałbym, żeby dokładnie tak się stało - powiedział prezydent Warszawy.