Fajerwerki podczas "Światełka do Nieba". Jest komentarz Jurka Owsiaka

- Miasto nie jest winne. My jesteśmy winni. A więc moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że zdecydowaliśmy się ten pokaz zrobić - powiedział w niedzielę podczas konferencji prasowej po 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak, odnosząc się do zarzutów dotyczących wystrzelenia fajerwerków hukowych w trakcie "Światełka do Nieba".