Powrót Donalda Tuska nie odniósł sukcesu? Prof. Chwedoruk o "słodko-gorzkim posmaku"

- Z perspektywy opozycji powrót Donalda Tuska ma posmak słodko-gorzki - ocenił w programie "Newsroom" WP prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Słodki dlatego, że niewątpliwie uratował on Platformę przed kolejnym strukturalnym kryzysem zagrażającym istnieniu tej partii. Tusk ustabilizował jej notowania na nieco niż poziomie, ale dającym jej nadal pozycję numer jeden na opozycji. Z drugiej jednak strony jest to polityk bardzo wyrazisty. Czego by nie powiedział, trudno mu będzie znaleźć się w politycznym centrum, czyli tam, gdzie wygrywa się wybory. Zawsze będzie traktowany jako biegun - tłumaczył ekspert. - Jeśli Donald Tusk chce utrzymać się w Polsce jako podmiotowy polityk, może to uczynić wyłącznie w roli faktycznego lidera całej opozycji. (...) Musi więc lider PO znaleźć instrumenty przymuszenia do sojuszu inne podmioty opozycyjne - wskazał prof. Chwedoruk.