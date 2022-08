Śnięte ryby w rzekach w Polsce. Poprawia się sytuacja w Lubuskiem

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert także do mieszkańców powiatu kolskiego (Wielkopolskie). Wcześniej ostrzeżenia skierowano do dwóch łódzkich powiatów - łęczyckiego i poddębickiego. RCB ostrzega, by nie wchodzić do Neru i nie korzystać z wody z tej rzeki.