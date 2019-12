Rzecznik KRS: dyscyplinowanie sędziów nie działa. Maciej Mitera o protestach

- Ważny jest umiar i powściągliwość - mówi Maciej Mitera, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, pytany o ocenę aktywności sędziów, którzy otwarcie protestują przeciwko zmianom PiS w sądownictwie. Mitera odniósł się również do sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna.

Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że po złożeniu wniosku do Kancelarii Sejmu ws. list poparcia do KRS i organizacji konferencji prasowej w Olsztynie sędzia Juszczyszyn został zdegradowany

- To nie jest degradacja (...) To jest suwerenna decyzja ministra sprawiedliwości, ale ja bym decyzji o delegowaniu jednak nie cofnął. Jednak adresat tego pytania jest gdzie indziej - powiedział sędzia Mitera.

Rzecznik KRS: umiar i powściągliwość

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko stwierdził, że gdyby nowe prawo obowiązywało, to sędzia krzyczący na wieczornej demonstracji: "KRS nie jest niezależna", mógłby spodziewać się kary.

- Jeśli jest to znany sędzia. a później okaże się, że stał i krzyczał obok podsądnego, to druga strona może to podnosić podczas procesu - odparł Mitera. - Ważny jest umiar i powściągliwość - dodał gość TOK FM.