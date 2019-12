Krzysztof Parchimowicz ostrzega prokuratorów przed donoszeniem

- Jedna dyscyplinarka czy dwie więcej - nie ma to dla mnie znaczenia - mówi prokurator Krzysztof Parchimowicz, zapowiadając, że nie wykona polecenia Prokuratora Krajowego i nie będzie działał przeciwko sędziom. W środę wieczorem w całej Polsce przeciwnicy zmian PiS w sądownictwie spotykają się na manifestacjach.

- Nie będę respektował takiego polecenia. Zacząłem pracować w prokuraturze w 1984 roku. Widziałem prokuratorów, którzy po weryfikacji w 1990 roku tracili pracę, gdyż bezkrytycznie podchodzili do tego rodzaju poleceń przełożonych - powiedział w TVN24 Krzysztof Parchimowicz ze stowarzyszenia prokuratorów "Lex Super Omnia".

Krzysztof Parchimowicz: donoszenie nie jest zadaniach prokuratorów

Prokurator zaznaczył, że nie obawia się reakcji władz na jego postawę. - Dla mnie znaczenie ma to, abym odszedł z prokuratury z podniesioną głową, bez względu na to, czy zostanę zmuszony do tego przez orzeczenie dyscyplinarne, czy dokonam sam takiego wyboru - mówił Parchimowicz.