Prokuratura włącza się w działania ws. sędziów. Są wytyczne

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległym prokuratorom, żeby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Opozycja mówi o "systemie donosów na niepokornych sędziów".

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik w komunikacie potwierdziła, że "prokuratura jako organ ustawowo powołany do strzeżenia praworządności zobligowana jest do reakcji na sprzeczne z Konstytucją RP i ustawami działania, dezorganizujące polski demokratyczny system wymiaru sprawiedliwości, związane z podważaniem przez sędziów statusów sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym lub sądach powszechnych".

Co to oznacza w praktyce? Prokuratorzy mają składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów, jeśli taka sytuacja zdarzy się podczas procesu, w którym uczestniczą.

Zgodnie z wytycznymi Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego informacje śledczy mają przekazywać szefom prokuratur regionalnych. Stamtąd sygnał niezwłocznie trafiać ma do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego i rzeczników dyscyplinarnych w sądach powszechnych.

Choć PK w komunikacie wskazuje, że chodzi o "zapewnianie prawidłowego porządku prawnego oraz ochrony interesów obywateli", to jednak komentatorzy zauważają, że to następna część działań dotyczących sędziów.

- To kolejna próba zastraszenia sędziów, tym razem z wykorzystaniem prokuratury - ocenia w rozmowie z RMF FM były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, Mówi też o tworzeniu "systemu donosów na niepokornych sędziów".

- Jest to kuriozalne polecenie. W normalnych warunkach raczej trudne do wyobrażenia - dodaje Ćwiąkalski. Jego zdaniem nie wszyscy prokuratorzy będą realizować polecenie, choć oznaczać to może wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.