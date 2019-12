Komisja Europejska zapowiada analizę projektu PiS. Radosław Fogiel: takie jest prawo KE

- Nie musimy zajmować stanowiska wobec każdej aktywności Komisji - tak Radosław Fogiel komentuje informacje o tym, że KE ma analizować projekt ustawy autorstwa PiS. Chodzi o przepisy ws. reformy sądownictwa.

Pytany o to, czy PiS wycofa się z prac nad projektem ustawy odparł, że "polski Sejm działa na podstawie swojego regulaminu i konstytucji". - Jeśli został złożony projekt ustawy, dopóki nie wycofają go wnioskodawcy albo Sejm nie zdecyduje inaczej, to będzie on procedowany - powiedział Fogiel w rozmowie z Wirtualną Polską.