Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Andrzej Duda oprac. Karolina Kołodziejczyk 56 min. temu Andrzej Duda o wyroku Jana Śpiewaka. "Bulwersująca sprawa" Andrzej Duda był pytany o projekt nowelizacji ustawy PiS ws. sędziów. - Jeśli mówimy o bezstronności politycznej sędziów w Polsce, to ta sytuacja wymaga głębokiej naprawy - ocenił prezydent RP. Skomentował również kwestię ewentualnego ułaskawienia Jana Śpiewaka. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Prezydent RP Andrzej Duda (Agencja Gazeta) Andrzej Duda bierze udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę zwycięskiej dla wojsk alianckich Bitwy o Ardeny

Prezydent był pytany m.in. o projekt PiS ws. reformy sądownictwa oraz sprawę Jana Śpiewaka

Jeśli mówimy o bezstronności politycznej sędziów w Polsce, to ta sytuacja wymaga głębokiej naprawy - stwierdził Duda - Reguła w innych krajach jest taka, że sędziowie nie angażują się w politykę - podkreślił Duda podczas wizyty w Belgii. Prezydent bierze udział w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę zwycięskiej dla wojsk alianckich Bitwy o Ardeny. Andrzej Duda był również pytany przez dziennikarzy o ewentualne ułaskawienie Jana Śpiewaka, który w piątek został skazany w sprawie dotyczącej afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Prezydent spotkał się ze Śpiewakiem. Teraz zaznaczył, żeby "mogło dojść do jakiejkolwiek reakcji ze strony głowy państwa, potrzebny jest stosowny wniosek". Po takim wniosku Duda obiecał, że "sprawa na pewno zostanie wnikliwie zbadana". - Jest ona w jakimś sensie bulwersująca, bo można tak powiedzieć w dużym uproszczeniu, człowiek który walczył o sprawiedliwość, a przynajmniej działał w takim przekonaniu, że walczy o sprawiedliwość w tej bardzo bulwersującej sprawie warszawskich kamienic - ocenił Duda. ZOBACZ: Jan Śpiewak ujawnia: będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy PiS chce kolejnej reformy sądownictwa. Burza wokół projektu Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem posłowie PiS złożyli do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustaw sądowych. Jednym z jego celów ma być dyscyplinowanie sędziów. - To odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą - poinformował poseł PiS, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak. Proponowane przepisy zakładają między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Projekt proponuje również zakazanie sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".