Kolejne postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów. Zadały pytanie Sądowi Najwyższemu

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Przemysław Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne przeciwko dwóm sędziom Sąd Apelacyjnego w Katowicach. Zadały pytanie Sądowi Najwyższemu o legalność sędziów powołanych przez nową KRS.

Przemysław Radzik zarzuca sędziom przewinienie dyscyplinarne polegające na "przekroczeniu swoich uprawnień" poprzez "przyznanie sobie kompetencji do oceny sposobu powołania sędziego sprawozdawcy Sądu Apelacyjnego w Katowicach".

Zdaniem rzecznika sędzie podważyły w ten sposób ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, a pytanie, które zadały Sądowi Najwyższemu jest "bezprawną ingerencją w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających"

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego zapowiedział też, że zwróci się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie sędziów w czynnościach służbowych.

Zadały pytanie Sądowi Najwyższemu

W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że wybór nowej KRS nie gwarantuje niezależności wymiaru sprawiedliwości. Potem potwierdził to Sąd Najwyższy, który uznał też, że powołana przez KRS Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego ani polskiego.

Chodziło o rozprawę apelacyjną w sprawie rozwodu i wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach. Jeden z sędziów, który rozpoznawał tę sprawę został rekomendowany przez KRS. Sędziowie mają wątpliwości, czy może on orzekać. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że nie, może to być podstawą do wznowienia postępowania.