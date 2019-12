Prof. Małgorzata Gersdorf: Jarosław Kaczyński umie zarządzać tylko przez chaos

- Jarosław Kaczyński umie zarządzać tylko przez chaos, nie umie tego robić w spokoju - stwierdziła w wywiadzie I prezes Sądu Najwyższego. Prof. Małgorzata Gersdorf skrytykowała także projekt nowelizacji ustaw sądowych proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prof. Małgorzata Gersdorf nawiązała do niektórych wypowiedzi czołowych polityków PiS. Twierdzili oni, że zaproponowana nowelizacja to "kopia rozwiązań francuskich" .

- W opinii wydanej przez Sąd Najwyższy jest duży fragment dotyczący prawa niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego. W żadnym z tych krajów nie ma takiego kagańca nałożonego na sędziów. To jest nie do przyjęcia, to co nam gremium poselskie nam zaproponowało - przyznała prof. Gersdorf.