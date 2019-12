Prezydent Andrzej Duda krytykuje sędziów. "Poziom zakłamania tego towarzystwa mnie osłabia"

- Poziom zakłamania tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia - stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Krystyną Barchańską, matką najmłodszej ofiary stanu wojennego. To już kolejna ostra wypowiedź głowy państwa w stosunku do władzy sądowniczej w ostatnich dniach.

Prezydent Andrzej Duda skrytykował sędziów (zdj. arch.) (PAP, Fot: PAP/Piotr Nowak)

Choć do prezydenckich odwiedzin doszło w piątek - w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego - to nagrania do mediów trafiły dopiero w sobotę. Podczas niej Krystyna Bachrańska wręczyła Andrzejowi Dudzie i ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu książki "Miałam syna Emila". które są zapisem wywiadu z nią. W pewnym momencie rozmowa z historycznej, przerodziła się w tę o polityce.

Matka najmłodszej ofiary stano wojennego podziękowała prezydentowi za jego publiczne wystąpienia. - Ostatnie, bodajże wczorajsze (...), kiedy pan mówił prawdę o naszych sędziach - przyznała kobieta podkreślając równocześnie, że Duda użył w nim słowa "kasta".

- Ta szalona pasja, tak się pan wkurzył, tak pan mówił autentycznie, co pan myśli, że ja byłam (...) no sobie myślę, no, nareszcie ktoś im wygarnął - wyznała Barchańska. Prezydent natychmiast zareagował na ten komplement. - Poziom zakłamania tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia - odpowiedział Andrzej Duda.

To nie pierwsza taka wypowiedź prezydenta wobec polskich sędziów. W środę na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego przyznawał, że bardzo trudne jest "przywrócenie w Polsce sprawiedliwości".

Wyrok TSUE. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ws. sądów

Spór o reformę sądownictwa rozgorzał na nowo. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło w czwartek wieczorem projekt ustawy dotyczący ustroju sądów powszechnych, a także SN i innych ustaw. Rządzący w ten sposób chcą dyscyplinować sędziów, którzy chcą realizować wprost wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Sytuacja, w której sędziowie domniemują sobie uprawnienia na podstawie orzeczenia TSUE do tego, aby podważać status innych sędziów, którzy zostali powołani przez demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, może doprowadzić do anarchii i olbrzymiego chaosu prawnego. Na to odpowiedzialny rząd, który odpowiada tez za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, nie może sobie pozwolić - wyjaśniał Jan Kanthak (PiS).