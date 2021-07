"Rząd kluczy ws. antyszczepionkowców". Mocne słowa eksperta

Wrócę do tego, co już mówiłem. Warto, by rząd odpowiedział sobie na pytanie, jaki ma stosunek do szczepień i Narodowego Programu Szczepień. Brak mi odpowiedzi na to pytanie w kontekście działań ruchów antyszczepionkowych. To kwestia, która powinna leżeć na sumieniu wielu rządzącym na przestrzeni ostatnich lat. To grzech, który ciągnie się za administracją publiczną od dłuższego czasu. Dziś jednak mamy pandemię, a u władzy są osoby, które podjęły się realizacji Narodowego Programu Szczepień i wydaje się, że nie wywiązują się z punktu dot. edukacji.