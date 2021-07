Grodzisk Mazowiecki. Policja nie będzie pobłażać antyszczepionkowcom

Z nagrania udostępnionego w mediach społecznościowych wynika, że osoby, które próbowały wtargnąć do budynku, prowokowały pracowników punktu szczepień. Przed wejściem do budynku wyzywały ich i próbowały wtargnąć do środka. Doszło do przepychanek. Kobieta i jeden z mężczyzn, którzy chcieli dostać się do budynku, wylądowali na ziemi i krzyczeli, że to oni zostali zaatakowani. Jeden z ratowników medycznych został uderzony.