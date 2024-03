Ryzykowna gra. Macron słowami o wysłaniu wojsk do Ukrainy wyszedł przed szereg [OPINIA]

Europa, zamiast wikłania się w ciągle fantastyczne scenariusze, potrzebuje konkretnych działań na tu i teraz, dających Ukrainie przestrzeń co najmniej do trwania w pacie. Przynajmniej do czasu przełamania paraliżu amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, spowodowanego przez kampanię Trumpa. Jeśli dodać do tego perspektywę zbudowania europejskiej polityki wsparcia dla Ukrainy na wypadek, gdyby w Stanach jesienią Trump wygrał, to Macron ma tu pole do działania, by pozostawić dziedzictwo na miarę swoich ambicji.