Rosjanie na Krymie. "To kurort. Kto powiedział, że coś się wydarzy"

Ludmiła z Sankt Petersburga właśnie wróciła z urlopu na Krymie. Wraz z mężem dostali bon do sanatorium wojskowego. Uważa, że wakacje ogólnie były udane. Na wszelki wypadek przed wyjazdem przestała jednak oglądać wiadomości - to po to, żeby nie nakręcać się emocjami. Nie bała się, bo ośrodka strzegli żołnierze z bronią maszynową, widziała szlaban, patrole i przeciwczołgowe "jeże". Popłakała się, kiedy zobaczyła, że w tym samym ośrodku leczeni są okaleczeni młodzi rosyjscy żołnierze. - Mąż to wojskowy, jestem przyzwyczajona - podsumowała.