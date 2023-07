Krynica Morska "obrażona" na Tuska. Jego słowa nie przeszły bez echa, ludzie reagują

Donald Tusk wycenił wczasy na 7 tys. zł

Przypomnijmy kalkulację z przemówienia szefa PO. - Rodzina dojedzie do Krynicy. Tam zapłaci za domek - na tydzień to 2450 zł. Hotel to ponad 6 tys. zł. Krynica Morska i tak nie jest najdroższa. Kolacja - dorsz, frytki i zupa (…) pierwszy dzień to 2985 zł, a za kolejne sześć dni zapłacą prawie 7 tys. zł i to licząc tylko zakwaterowanie i trzy posiłki dziennie - powiedział Tusk podczas wiecu.