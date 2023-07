Rekord paragonów grozy. Poseł PiS nie mógł uwierzyć. "My tyle nie zarabiamy"

To nie ryba z frytkami z restauracji apartamentowca w Mielnie czy Krynicy Morskiej okazała się symbolem wakacyjnej drożyny, ale ceny za zwiedzanie krajowych muzeów narodowych. Wawel, Wieliczka i Malbork to luksus dla wybranych - narzekają turyści. Wstęp dla rodzin jest droższy niż wejście do Koloseum w Rzymie czy Luwru w Paryżu.