Wołoszański: To przesądzi o losach agresji Rosji na Ukrainę

Nie lubi odnosić się do spraw aktualnych, ale mimo to Bogusław Wołoszański dał się na to namówić w programie "Didaskalia" Wirtualnej Polski. Zdaniem słynnego dziennikarza i popularyzatora historii to morale jest elementem, który doprowadzi do przełomu w wojnie. Wołoszański nie wahał się także mówić bardzo krytycznie o Władimirze Putinie i jego otoczeniu.