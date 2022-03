Rosjanie straszą szturmem na Odessę. Znowu nie wyszło. Od razu stracili dwa samoloty

- Gdyby doszło do ataku, to byłby to raczej akt desperacji rosyjskich dowódców, którzy nie wypełnili tego zadania. Operacja nie miałaby wsparcia od lądu, co jest wielkim ryzykiem i grozi masakrą. Żołnierze zgromadzeni na okrętach i bazach jedzą konserwy od trzech tygodni, spada morale, pewnie już wariują i coś trzeba z nimi z robić, czyli posłać do ataku albo rozpuścić do domów - komentuje płk Andrzej Kruczyński, weteran GROM, uczestnik misji w Bośni, Kosowie oraz Iraku.