Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rosyjski dyplomata przypomina wpis Sikorskiego

Europoseł Platformy Obywatelskiej był szeroko krytykowany za swój wpis, który sugerował, że to Stany Zjednoczone stoją za uszkodzeniem gazociągu. Polityk bronił się, że nawiązywał do słów prezydenta Joe Bidena. Z czasem jednak usunął wpis. W piątek skrytykował go za to Donald Tusk. Lider PO nazwał to "niepotrzebną ekstrawagancją".