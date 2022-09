Jego wpis skrytykował nawet Waszyngton. Sikorski zareagował

"Thank you, USA" ("Dziękujemy USA") - tymi słowami były szef MSZ Radosław Sikorski skomentował na Twitterze wycieki z gazociągów Nord Stream. Wywołał tym powszechne oburzenie - w kraju, zagranicą, a nawet we własnym obozie politycznym. Zdaje się, że ugiął się pod presją i wykonał jedyny możliwy w tej sytuacji ruch. Wpis został usunięty z twitterowego konta polityka PO.