W Polsce gorzej niż w Iranie? Polityk opozycji o aborcji

- Przez wiele lat broniliśmy kompromisu aborcyjnego, który był niedoskonały. To nie my go złamaliśmy, tylko obecna partia rządząca, pod wpływem radykałów z Ordo Iuris wprowadziła prawo aborcyjne, które jest bardziej bezwzględne wobec kobiet, niż w Islamskiej Republice Iranu - powiedział na antenie Radia ZET Radosław Sikorski.