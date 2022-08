Campus Polska Przyszłości 2022. Trwa debata Tusk-Trzaskowski

- Jeśli serio mamy zawalczyć o waszą przyszłość, to potrzebni są wojownicy. Sytuacja jest krytyczna. Na wschodzie jest wojna. Z Zachodem jesteśmy skłóceni. O rzeczy, które kochacie trzeba się bić. Jeśli wśród was znajdziemy wystarczająco wielu wojowników, to w oczach polityków PiS za rok pojawią się łzy - mówił przewodniczący PO.