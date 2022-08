Patriotyczne ławki w całym kraju. Nowa akcja Kancelarii Premiera dziwi i oburza

"To jest ławka na miarę naszych możliwości. Czy wy wiecie, co my mówimy tą ławką? To jest nasze, przez nas wykonane i nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. A serio: kto konkretnie na tym zarobi?" - pyta natomiast Jakub Majmurek, publicysta "Krytyki Politycznej".