Wojna w Ukrainie. Miedwiediew grozi. "Znaczna część Ukraińców zniknie" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Piątek to 219. dzień rosyjskiej inwazji. Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu ogłosił przyłączenie do Rosji kilku ukraińskich obwodów. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wniosek o przyjęcie jego kraju do NATO w trybie przyspieszonym. Zareagował na to wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. "W końcu jeśli Ukraina nie przestanie walczyć, znaczna część Ukraińców zniknie" - napisał na Telegramie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.