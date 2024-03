Putin zabawił się z Rosjanami. "Nie mówmy, że to naród bezwolny"

Trudno stwierdzić, czy on w to wierzy. Powszechne poparcie jest mu potrzebne do niezachwianego sprawowania władzy. Władza daje mu immunitet. Jest nietykalny, przynajmniej w Rosji. Najmniejsze zachwianie mogłoby go postawić przed sądem, choćby za zlecenie wielu morderstw, co byłoby łatwe do udowodnienia.