Agnieszka Legucka: Rosjanie mają poczuć, że nie ma dla Putina alternatywy

Ciężko to zweryfikować, bo nie ma dla rządów Putina żadnej alternatywy. Rosyjskie społeczeństwo nie ma wystarczającej siły sprawczej i żadnego wpływu na to, co się w państwie dzieje. My w Polsce mamy wpływ na politykę poprzez wybory, debaty, protesty uliczne, opozycję sejmową. W Rosji społeczeństwo musi akceptować to, co zadecydował Putin.