"Historyczna anomalia". Amerykański generał reaguje na słowa Trumpa o NATO i Rosji

Myślę, że jakakolwiek proliferacja - jakiekolwiek dążenie do tego, żeby broń jądrową miał kraj, który do tej pory jej nie miał - nie leży w interesie globalnej stabilności. Dlatego tyle się mówi o Iranie i jego dążeniu do posiadania broni jądrowej. Bo gdyby Iran ją uzyskał, to co by wtedy zrobiły inne kraje arabskie? Też by chciały ją mieć? Co wtedy? Gdzie byłby koniec tego cyklu?