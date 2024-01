Duże problemy z niemieckimi Leopardami w Ukrainie. "Nie oczekujmy, że będą jak nowe"

Liczy się czas

Co należałoby zrobić, by poprawić obecną sytuację czołgów w Ukrainie? - Po pierwsze, wycofać je z frontu, dokonać oceny stanu faktycznego i w wyspecjalizowanych serwisach naprawić. By uczynić je zdolnymi do użytku przed działaniami wiosennymi. Mają więc na to kilka miesięcy - zaznacza gen. Skrzypczak.