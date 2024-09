Putin wskazał negocjatorów. "Niekoniecznie by chcieli"

- To jest stałe stanowisko Rosji, oni zawsze są gotowi do rozmów pokojowych na swoich warunkach, w każdej chwili są gotowi narzucić pokój Ukrainie. A warunki są niezmienne: zmiana rządów, to co oni oznaczają kryptonimem "denazyfikacja", a także rozbrojenie Ukrainy. Na tych warunkach są rzeczywiście gotowi natychmiast przystąpić do rozmów - komentuje Włodzimierz Marciniak w rozmowie z WP.