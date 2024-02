Przykre sceny przed spotkaniem z Kaczyńskim. Interweniowała karetka

Jak podaje "Fakt", było to ok. pół godziny przez planowanym rozpoczęciem spotkania z prezesem PiS. Do kobiety wezwano pomoc medyczną. Choć na miejscu była jedna karetka, zabezpieczająca wydarzenie masowe, przyjechał jeszcze jeden ambulans. Ratownicy medyczni udzielili kobiecie pomocy.