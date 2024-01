Kaczyński i "śniadanie prasowe" dla wybranych. Prezes PiS "ostrzega"

- Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce, jest nie do obrony. Państwo macie płacone, żeby tego bronić. Serdecznie państwu współczuję - ocenił Kaczyński, po czym opuścił salę. Obecni na konferencji dziennikarze podkreślili, że wypowiedź prezesa PiS nie jest prawdziwa.