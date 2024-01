Kaczyński przerwał konferencję. Skandaliczne słowa do dziennikarzy

"Skandaliczne słowa prezesa PiS do dziennikarzy. - Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają płacone, żeby tego bronić. Zaprotestowaliśmy, co może nie być słyszane na oficjalnej transmisji, bo mikrofon został wyłączony" - napisał Patryk Michalski na platformie X.