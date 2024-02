Kaczyński: Konstytucja w Polsce przestała obowiązywać

- My dzisiaj mamy taki stan, w którym konstytucja popadła w to, co prawnicy nazywają odwyknieniem, bo nie jest przestrzegana. Jest tak bardzo nieprzestrzegana, że można powiedzieć, że przestała obowiązywać. Czyli my dzisiaj jesteśmy w zasadzie państwem bez konstytucji. Dlatego, jeżeli dojdziemy do władzy, trzeba to będzie naprawić - zapowiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej PiS w Opocznie.