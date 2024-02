Wszyscy poza PiS kłamią? Zaskakujące słowa Witek

- W tym internecie, z wyjątkiem naszych wpisów, bardzo prawdziwych i takich celowanych, można znaleźć tyle kłamstwa, tyle oszustwa, tyle nieprawdy, że jak młody człowiek ciągle siedzi z tym telefonem i on to czyta, to on zaczyna to przyjmować jako coś, co jest rzeczywistością. To nie jest rzeczywistość. To jest alternatywna rzeczywistość - przekonywała posłanka PiS.