Jarosław Kaczyński o zamachu. Na tablicy umieszczono inną informację

- To bardzo ważne, że to uczczenie tutaj nastąpiło, choć wierzę, że przyjdzie dzień, że tu właśnie w Gdańsku powstanie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Dziś to jeszcze niemożliwe, ale przecież kiedy on i inni podejmowali walkę z komunizmem w połowie lat 70-tych wszystko co zmierzało ku polskiej wolności wydawało się niemożliwe. Ale jednak ta wolność przyszła. I teraz szanowni państwo przyjdzie, dzięki takim aktom i dzięki takim ludziom, którzy kierują Instytutem Pamięci Narodowej i którzy mają odwagę, mimo tych obecnych, ciężkich czasów, podejmować tego rodzaju działania - dodał Jarosław Kaczyński.