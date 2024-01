Przemawiał jako ostatni. Ławy poselskie były puste

- Przyglądając się dzisiejszym i wcześniejszym dyskusjom oraz czytając posty na mediach społecznościowych, myśli głównego bohatera książki, którą cytuję, pasują jak ulał. "Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić". "Są tacy, co mają rozum, są tacy, co go nie mają i już.". To, co robimy w tej izbie i poza nią, może nie zawsze robimy i mówimy świadomie, często jest to pod wpływem emocji. Czasami wystarczy powiedzieć "przepraszam", czasem jednak to nie wystarczy - stwierdził Marcin Józefaciuk.