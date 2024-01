Obrady Sejmu. Harmonogram. Czym zajmą się posłowie w najbliższych dniach?

Zgodnie z decyzją Marszałka Sejmu, obrady izby niższej parlamentu zostaną wznowione we wtorek 16 stycznia 2024. Tego dnia rozpocznie się 2. posiedzenie Sejmu X kadencji, które ma potrwać do środy 17 stycznia. Co czeka posłów w tych dniach? Prezentujemy szczegółowy harmonogram obrad.