Prezes PiS w Krakowie. Pod Wawelem protest w obronie Kamińskiego i Wąsika

Jedna z uczestniczek demonstracji zaapelowała przez megafon do zgromadzonych, aby poszukali w internecie adresów aresztów śledczych, w których przebywają Kamiński i Wąsik i aby na te adresy słali kartki do tych osadzonych. "By wiedzieli, że jesteśmy z nimi" – podkreśliła.