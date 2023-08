Incydent na spotkaniu z Kaczyńskim. "Precz z dyktatorem"

- Wybory są za niespełna dwa miesiące, a ich stawka będzie wysoka. Decyzja, którą podejmą Polacy 15 października będzie odnosiła się do tego, jaka będzie Polska. Ważne, aby w podjęciu tej decyzji odnieść się do czynów, a nie do słów, bo mówić można wszystko - mówił prezes PiS.