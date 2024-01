PiS odzyskało pamięć ws. Wawrzyka. Kaczyński przed kolejną komisją śledczą

Do sprawy odniósł się wicepremier Krzysztof Gawkowski. - Pan Wawrzyk wie doskonale, że wokół niego jest coraz mniejsze pole do kłamstw. Trzeba mówić prawdę, a prawda może wyzwolić go z więzienia. Mam takie przekonanie, że jeżeli zdecydowałby się powiedzieć prawdę, to status świadka koronnego i pokazanie, kto w PiS brał udział w tym przestępstwie, zdecydował o tym, że miliony złotych zostały wyciągnięte z kieszeni podatników. Myślę, że powody do obaw ma były minister Zbigniew Rau, który za nadzór powinien odpowiadać – komentował.