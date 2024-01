Przyznał się dziennikarzom. Morawiecki wiedział o aferze wizowej

A czy Zbigniew Rau należycie kontrolował to, co działo się w kierowanym przez niego Ministerstwie Spraw Zagranicznych? - dopytywał dziennikarz Wirtualnej Polski, Patryk Michalski. - Jak dochodzi do jakichś nieprawidłowości, to ci, którzy się ich dopuszczają, robią wszystko, żeby one nie ujrzały światła dziennego. Na jakim etapie, co dokładnie zostało ujawnione, ja tego nie powiem, bo nie mam takiej wiedzy. To trzeba pytać osoby, które tą sprawą się zajmowały od początku - wymijająco odpowiedział Mateusz Morawiecki.