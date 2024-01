Kamiński przymusowo dokarmiany. Strażnicy więzienni zabrali głos

"Zabieraliśmy na ambulatorium takiego delikwenta jako atanda za dawnych czasów. Broda do klaty, ręce unieruchomione i wężyk półtorametrowy przez nos do żołądka. Kilka strzykawek z kaszą i odżywkami proteinowymi. I chłop w ciągu tygodnia 5 kg do przodu. Przyszedł nakaz sądowy, zagrożenie życia. Żaden dowódca nikt przy tym obecny nie musiał być, tylko lekarz czy pielęgniarka. Żeby prawidłowo wężyk włożyć, a lekarz czy pielęgniarka stwierdziła, że jesteśmy w żołądku, a czasem byliśmy w płucach. I jeszcze raz przez nos aż do żołądka" - napisał członek grupy.